Yaco Eskenazi y el Loco Wagner se preparan para celebrar su aniversario con un espectáculo que tendrá una anécdota inesperada como parte de su historia: el encierro de dos horas y media que vivieron en un ascensor de Barranco.

Cabe mencionar que ambos quedaron atrapados la noche del último martes cuando se dirigían a una reunión para coordinar los detalles de su presentación.

La emergencia también dejó imágenes curiosas. Su mánager, quien estaba con ellos, grabó lo ocurrido y posteriormente compartió el video en redes sociales.

Durante la espera, los conductores intentaron tomarse la situación con humor, mientras los bomberos trabajaban para liberarlos. Las altas temperaturas dentro del elevador incluso los llevaron a quitarse algunas prendas.

La experiencia será parte de lo que compartirán con el público durante el espectáculo “Yaco y el Loco: Te invito a mi primer cumpleaños”, que se realizará este viernes 18 de diciembre en el Duomo de Costa 21. Los conductores tienen previsto mostrar imágenes inéditas del incidente, que también generó comentarios entre los vecinos del edificio.

La celebración incluirá, además, la presentación de su canción oficial junto a la agrupación 6 Voltios. Las entradas para el espectáculo se encuentran disponibles a través de Teleticket.