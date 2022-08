Reimond Manco está de fiesta, pues este martes 23 de agosto cumple un año más de vida, sin embargo, el futbolista no la estaría pasando bien por el motivo de que siempre recuerda a su progenitor: Don Víctor Manco, e hizo notar su tristeza en sus redes sociales.

Como se conoció, el deceso del padre del futbolista se dio el pasado 21 de abril de este año y el ex seleccionado aún se encuentra muy conmovido por su partida. “Esta foto fue de mi cumpleaños pasado, la veo y se me caen las lágrimas de pensar que te tuve muchos años junto a mí y no pude decirte siempre lo mucho que te amaba papá”, inició la nostálgica carta, dedicatoria que hizo Reimond en su historia de Instagram.

“Quisiera retroceder el tiempo y poderte decir día a día que te amé, te amo y siempre te amaré, papito. Desde que te fuiste te llevaste la mitad de mí. No logró superar y tampoco quiero hacerlo, porque no quiero dejar de pensarte nunca”, prosiguió el mensaje que acompaña una instantánea junto a él.

Reimond ha decidido no olvidar nunca a su papá para mantenerlo siempre en sus pensamientos y corazón, pues de esta manera ha decidido recordarlo y remarcó que desde el día en que su progenitor partió “su mundo se vino abajo”, pero expresó algo más.

“El día que partiste mi mundo se vino abajo, pero tengo que seguir y seguir por tus nietos a los cuales siempre les contaré el gran papá que tuve y el mejor abuelo que tuvieron. Te amo papito de mi vida, te amo y daría todo por volver a tenerte y decirte lo mucho que te amo”, concluyó con estas letras de arrepentimiento, pero a la vez con motivación para sacar a delante a su familia y seguir el legado de Don Víctor.