La noche de ayer, Gisela Valcárcel regresó con una nueva temporada de su reality de baile El Gran Show y lo hizo con muchas sorpresas y más de una polémica.

La popular señito presentó como plato de fondo a la actriz y modelo Melissa Paredes a quien defendió a capa y espada luego del polémico ampay que protagonizó con su bailarín Anthony Aranda y por el que se terminó su matrimonio con el futbolista del Sport Boys, Rodrigo Gato Cuba.

“A mí me pasó esto, es como la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen. En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. No importa lo que digas de mí el lunes o martes. Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, fue parte de los que dijo Gisela Valcárcel evidentemente dirigiéndose a Magaly Medina.

Usuarios le recuerdan enemistad con Tula Rodríguez

Tras esta reaparición de Gisela Valcárcel en el estreno de su nuevo programa, los usuarios en redes sociales volvieron tendencia la palabra Tula.

De esta manera, en redes recordaron que Tula Rodríguez fue acusada por la propia Gisela Valcárcel haberse metido en su matrimonio con el gerente de televisión Javier Carmona, con quien la señito estuvo casada, hasta que él conoció a la exvedette y conductora de En Boca de Todos.

Para muchos, Gisela Valcárcel debería predicar con el ejemplo y perdonarla a Tula Rodríguez tras varios años de polémica entre las dos.

Estos son algunos de los mensajes que se leen en las redes sociales en evidente crítica hacia la rubia conductora.

Sin duda, los usuarios no olvidan las palabras que en su momento, Gisela Valcárcel tuvo hacia Tula Rodríguez, quien finalmente se casó con Javier Carmona y tuvo una hija con el desaparecido gerente de TV.