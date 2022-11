A pocos días de la celebración del cumpleaños número 14 de su hija Valentina, Tula Rodríguez no pudo evitar mostrarse conmovida al recordar a su esposo y padre de su primogénita, el fallecido productor de televisión Javier Carmona.

Según explicó en unos videos compartidos en su stories de Instagram, cuando estaba comprando unos globos decorativos para su hija pensaba en Javier y cómo es que habría sido la celebración juntos, cuando de pronto de fondo empezó a sonar el tema “Que levanten la mano”.

“No saben lo que me acaba de pasar. Me vine a comprar los globitos para el cumpleaños de mi hija y justo me toca esta canción. Yo decía: ‘Ay cómo va a cumplir 14 años, que sea lo que Dios quiera, estaba justo pensando en su papá y cómo seria si él estuviera’”, dijo tratando de contener las lágrimas.

Asimismo, sobre el video escribió el siguiente mensaje: “Estaba pensando en Javier, de cómo sería que estemos juntos, vera nuestra hija crecer. Ella cumple 14 años y lo linda que está. Estaba pensándolo tanto y justo ponen esta canción”. Además, puso unos emoticones de corazón y otro de carita triste.

En otro storie, Tula apareció dentro de su auto con los globos que compró para celebrar el cumpleaños de Valentina, y sobre el clip escribió lo siguiente: “Ya estoy más tranquila y contenta con los preparativos del cumple de mi Vale. Le haré literal un lonche pequeño, pero con mucho amor para ella”.

