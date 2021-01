A pocos días de cumplirse cinco meses de la muerte de Javier Carmona, Tula Rodríguez, conductora de “En Boca de Todos” contó que este año está trabajando en “soltar lo sucedido” para que pueda continuar. “Tengo que soltar lo sucedido, pensaré más en mí, estoy trabajando mucho en mí, siempre para continuar adelante, al lado de Valentina”, puntualizó.

Por otro lado, la figura de América Televisión se mostró orgullosa de su pequeña Valentina y aseguró que ella no adelanta etapas y que tendrá enamorado en el momento indicado. “Me está dando grandes satisfacciones. Solo pido que no le pongan enamorado, recién tiene 12 años y considero que no es el tiempo y el momento”, acotó.

En septiembre del 2020, la conductora de “En boca de todos” enviudó de Javier Carmona, luego de que el conocido exgerente de televisión falleciera después de dos años en un estado vegetativo irreversible. Fruto de su amor nació Valentina, quien actualmente tiene 12 años, y es ella quien se ha convertido en el soporte de Tula, así lo ha expresado la figura de televisión -en más de una ocasión- en sus redes sociales.

