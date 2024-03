Tula Rodríguez tras salida de Gisela Valcárcel de América TV: “Yo no soy reina de nada”

Tula Rodríguez fue consultada en la conferencia de prensa de ‘Los otros concha’ sobre la salida de Gisela Valcárcel de América TV y descartó considerarse la ‘reina del canal’.

“ Yo no soy reina de nada hermana, yo soy una empleada que me han llamado... ”, expresó la exvedette a Trome.

Asimismo, Tula afirmó que todos tienen derecho de escuchar propuestas de otros canales, como lo está haciendo la ‘Señito’.

“ Que haya oportunidad de trabajo en otros canales está bueno... no tengo nada qué decir ”, concluyó.

Por otro lado, la también conductora de TV habló sobre la competencia con el programa de Magaly Medina y aseguró que “no compite con nadie”.

“Esto es ficción, el chisme es rico, a cualquiera le gusta, muchas veces he cambiado de canal no voy a decir que no y ahora con todo lo que ha pasado, te desconectas con el chisme, pero creo que esta es una opción completamente diferente”, manifestó.

