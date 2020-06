Karina Calmet, actriz que participó en la serie Al Fondo Hay Sitio, interpretando a Isabela Maldini, expresó su solidaridad a Mayra Couto mediante un tweet, luego que ella denunciara acoso por parte de Andrés Wiese.

“Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse”, escribió.

DENUNCIA DE ACOSO

Como se recuerda, Mayra Couto denunció mediante unas historias de Instagram a Andrés Wiese de acosarla cuando grababan juntos ‘Al fondo hay sitio’ y que él intentó besarla en tres oportunidades.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu ‘pe$#’ contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces. Se lo dije a un amigo del equipo, que vea, que si me estoy inventando o si realmente lo estabas haciendo. Y me dijo sí lo vi. Tú ya no sabes cómo meter tu cuerpo para que no se rocen y él igual te puntea”, le envió el mensaje la actriz que interpretó a la popular Grace en una de las series más exitosas de la televisión peruana.

Mayra Couto también dijo que fue víctima de bullying por parte de Andrés Wiese, quien la habría acusaba de estar “loca” y que le recriminó una vez que “cómo era posible que no supiera de lencería”.