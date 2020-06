Esta lunes 8 de junio, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ expuso la denuncia de una menor de edad que acusó al actor Andrés Wiese de enviarle fotos desnudos mediante su cuenta de Instagram.

La adolescente de 17 años contó que todo empezó el 8 de mayo, cuando lo etiquetó en una historia de la mencionada red social, pero que luego él le envió un video donde aparece sin ropa.

La conversación empezó a darse desde la segunda historia en la que le etiqueté, el 8 de mayo. Le etiqueto, me responde con corazoncito y yo le respondo ‘Loviu’. Luego, lo etiqueto en otro video y me responde una carita de corazón y ahí es en donde empieza la conversación. Le puse ‘mucha belleza’, me envía un video de su rostro y le puse ‘por qué me haces esto’. Me responde perdón y luego me envía otro video más", expresó en dicho programa.

“Me enviaba fotos y videos y me pedía que yo también le envíe uno. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, agregó.

La menor de edad indicó que tras intercambiar imágenes de sus rostros, Andrés Wiese le pedía “fotos desnuda”.

El programa que conduce Magaly Medina mostró un video en que se observa al actor completamente desnudo que habría enviado a la adolescente.

"Al final terminó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Es una persona doble moral, es el único concepto que tengo. Una persona enferma en cierta parte. Qué clase de persona sabiendo que es famoso le envía fotos desnudas a sus fans”, expresó la denunciante.

