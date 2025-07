“América Hoy” inicia una nueva etapa este lunes 4 de agosto al trasladarse al estudio emblemático del edificio de producción de América Televisión, en Santa Beatriz, desde donde se emitirá el programa. Además, desmintiendo rumores, Valeria Piazza, reafirma su presencia en el magacín matutino y declara cómo es su experiencia en este programa que se ha convertido en una plataforma de crecimiento personal y profesional:

“En este tiempo en América Hoy siento que he aprendido muchísimo bajo la dirección de Armando (Tafur), he podido crecer como conductora y hoy el público me conoce más”, dice Piazza, quien se ha visto envuelta en rumores de renuncia al programa, lanzados por las redes sociales.

“No es fácil la velocidad de un programa en vivo, y gracias a mis compañeros he podido ir encontrando mi lugar dentro del set. Somos un equipo bonito, me siento cómoda y siento que esto se transmite a los televidentes”, asegura Valeria.

El cambio de locación de “América Hoy” marca una evolución l en la historia del magacín, que continúa consolidándose como una propuesta dinámica, entretenida y cercana, de lunes a viernes a las 9:30 a.m. por América Televisión.

La nueva etapa de América Hoy llega con la misma energía de siempre, nuevas oportunidades y un equipo humano comprometido con acompañar cada mañana a los hogares peruanos.