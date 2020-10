Tras ser captada junto al futbolista Miguel Trauco paseando por Italia, la joven Valeria Roggero sorprendió al romper su silencio para las cámaras de Magaly Medina.

Tal como muestra el avance del programa de espectáculos, la ahijada de Jefferson Farfán se comunicó con ellos y habló sobre el vínculo que mantiene con el defensa nacional.

“Jamás me he escondido. Y al final si yo tengo algo con otra persona no me voy a esconder tampoco”, se escucha decir a la joven modelo.

Asimismo, Valeria Roggero hablará del fin de su relación con el futbolista Yordy Reyna, con quien estuvo por algunos años.

“Hubo una encerrona y yo termino con él por eso”, sostiene la joven que también mantuvo una relación con el futbolista Anderson Santamaría.

Luego de que el programa de Magaly Medina difundiera imágenes de Miguel Trauco y Valeria Roggero juntos en Italia, la exesposa del futbolista decidió enviar un comunicado al respecto en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Karla Gálvez Flores confirmó que ya no mantiene una relación de pareja con el defensa de la selección peruana y remarcó que solo tienen contacto por sus dos menores hijos.

“El señor Miguel Trauco y yo ya no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres”, se lee en su publicación.

