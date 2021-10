Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López se encontraron en los pasillos de ATV y protagonizaron una acalorada discusión que fue grabada por las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme”, espacio conducido por Magaly Medina.

La expareja se acusó mutuamente de haber sido infieles durante su relación. Entre los intercambios de palabras que tuvieron, Vanessa López le recordó al padre de su hija que ella jamás le ha negado el ingreso a su casa pese a sus errores.

“Yo nunca le he cerrado la puerta de mi casa, a pesar de todas las porquerías que él me ha hecho en algún momento”, comenzó diciendo López. “Tú también me has hecho un montón de porquerías... ¿Tú nunca me fuiste infiel?”, respondió Carlos bastante molesto.

Tras ello, Vanessa calificó a ‘Tomate’ de ‘asqueroso’ por ‘ser mujeriego’, incluso lo comparó con el cantante de salsa Josimar. “Tampoco soy un asqueroso como tú, ¿Por qué crees que dije que él es peor que Josimar?”, añadió López.

Asimismo, López mencionó a algunas de las mujeres con las que el locutor de radio le habría sido infiel durante su matrimonio. “Le perdonaba y después que seguía, María Grazia (Polanco), Shirley, Romina, la de Estados Unidos”, comentó.

Al escucharla, ‘Tomate’ le pidió a la madre de su hija que no involucre a otras personas en la discusión de ambos porque podría “ganarse problemas”. La discusión continuó incluso en la cochera del canal, donde después cada uno tomó su auto y se fue.

