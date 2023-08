Vanessa López volvió a hacer uso de sus redes sociales para hacer pública la denuncia que le interpuso Carlos ‘Tomate’ Barraza por haberlo tildado de “chipi” en el reality show de Magaly Medina.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió la notificación que le habría llegado a su casa, donde se le acusa de haber violentado psicológicamente al cantante y a la menor hija que ambos comparten.

“La denuncia emitida por la comisaria de Las Praderas, sobre violencia psicológica interpuesta por Carlos Donato Barraza en agravio de la niña de tres años, en contra de Vanessa López Guerra”, se logra leer en el documento.

Sin embargo, la modelo no se quedó callada y arremetió contra el artista peruano, y le recordó el violento episodio que protagonizó cuando fue a buscar a su pequeña hija a su casa.

“O sea, él hace el escándalo en mi casa, me descuadra la puerta, me saca una uña acrílica y encima me denuncia... Estás enfermo. Ya no sabes qué inventarte para poner una denuncia, te quiero lejos de mi vida. Déjanos en paz”

