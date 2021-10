En la reciente edición del programa de Magaly Medina se mostraron imágenes de la acalorada discusión que protagonizaron ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López en los pastillos de ATV. Ahora, ese enfrentamiento se traslado al set de Amor y Fuego, donde la exesposa del cantante lo acusó de acostarse con su prima mientras ella estaba embarazada.

Al inicio de la discusión en vivo, Vanessa aseguró que ‘Tomate’ le había hecho una “cochinada”: “A mi me da asco y no quiero que mi hija después, cuando crezca, escuche lo que yo podría decir”.

Ante la insistencia de los conductores, Vanessa terminó contando lo que sucedió “Y por si acaso, cuando yo estuve embarazada él se acostó con mi prima. ¿Ahora entienden por qué le tengo tanto asco?”

Vanessa llora tras enfrentamiento con ‘Tomate’

En un momento de la discusión, ‘Tomate’ acusó a su exesposa de estar investigada por el delito de lavado de activos, por lo que Vanessa acusó al cantante de facilitar la visa de personas inscrita ficticiamente en su orquesta por miles de dólares.

Luego de las fuertes acusaciones, ‘Tomate’ le pidió perdón por el bienestar de su hija, sin embargo, la modelo no soportó el momento y rompió en llanto.

Vanessa López se descompensa y rompe en llanto EN VIVO tras fuertes calificativos con ‘Tomate’ Barraza. Video: Amor y Fuego

Vanessa López a ‘Tomate’ Barraza: “Eres peor que Josimar”

La expareja se acusó mutuamente de haber sido infieles durante su relación. Entre los intercambios de palabras que tuvieron, Vanessa López le recordó al padre de su hija que ella jamás le ha negado el ingreso a su casa pese a sus errores.

“Yo nunca le he cerrado la puerta de mi casa, a pesar de todas las porquerías que él me ha hecho en algún momento”, comenzó diciendo López. “Tú también me has hecho un montón de porquerías... ¿Tú nunca me fuiste infiel?”, respondió Carlos bastante molesto.

Tras ello, Vanessa calificó a ‘Tomate’ de ‘asqueroso’ por ‘ser mujeriego’, incluso lo comparó con el cantante de salsa Josimar. “Tampoco soy un asqueroso como tú, ¿Por qué crees que dije que él es peor que Josimar?”, añadió López.