Vania Bludau considera injusto haber sido involucrada en una polémica luego del audio que se filtró de Mario Irivarren en el matrimonio de Alejandra Baigorria. Asimismo, descartó tener una amistad con su expareja, a quien acusó de agresión.

“Fue un poco abrupto para mí porque estuve muy perfil bajo y trabajando en ‘El gran chef’. No me he metido con nadie y ha sido un poco injusto porque no tengo nada que ver en la conversación que se filtró en el video. Yo soy mencionada, más no comento absolutamente nada y me libro de cualquier cosa porque no tengo nada que ver”, declaró a Trome.

En ese sentido, tras ser consultada por si había conversado con Irivarren tras el escándalo con Onelia Molina, Bludau respondió: “ ¿Ustedes se acuerdan por qué yo terminé? ”.

“ ¿Tú conversarías con algún ex con quien tuviste un problema así? Entonces, ahí está mi respuesta ”, añadió.

Por otro lado, se refirió a Austin Palao, luego de que el cuñado de Alejandra Baigorria la elogiara.

“A Austin lo puse en mi radar nuevamente el día del matrimonio porque yo no me acordaba mucho del hermanito de Said. Está superlindo, me parece un chico muy correcto, no sé si lo es, pero me parece y espero que sí. De hecho que me lo voy a cruzar en cualquier momento, en Lima o Miami, porque veo que también viaja para allá”, sostuvo.