Vasco Madueño atraviesa el momento más difícil de su vida mientras cuida a su madre, Jessica Madueño, quien lucha contra un agresivo cáncer que la ha dejado pesando solo 33 kilos.

“A mí me diagnosticaron el cáncer hace cinco años, ha estado lento y últimamente se puso más agresivo a pesar de que me estuve cuidando pero no pude hacerme los tratamientos que me debía hacer. Intenté con el muérdago pero estuve dos meses nada más porque es carísimo”, dijo Jessica en conversación con el programa de Magaly Medina.

A pesar de la gravedad de su estado, Vasco ha dejado a un lado su sueño musical para trabajar en una cafetería y apoyar económicamente a su hogar.

En medio de esta dura situación, el joven de 23 años afirma que ya ha perdonado a su padre, Guillermo Dávila, por no haberlo reconocido.

“Voy a hacer una campaña, una presentación benéfica para la salud de mi madre, se va a llamar ‘Sentimiento peruano’, los espero, estaré muy agradecido por su apoyo”, comentó.

