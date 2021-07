El joven cantante Vasco Madueño volvió a estar en el centro de la polémica, luego de que acudió al programa ‘Amor y fuego’ y lo presentaran en el banner como el “hijo no reconocido de Guillermo Dávila”.

Tras el rechazo que generó este hecho en redes sociales, Vasco Madueño habló para El Popular y pidió un poco de respeto, ya que considera que se está haciendo un nombre en la carrera musical.

“Ya me estoy haciendo un nombre, el respeto no viene de la nada, así que los medios de comunicación solito van a dejar ese estigma”, sostuvo el joven cantante.

“Eso es algo que lo tengo recontra claro, por eso es algo que a mí no me afecta, ya que me estoy haciendo mi nombre y eso me causa orgullo”, agregó Vasco Madueño.

Asimismo, resaltó que algunos medios de comunicación sí lo reconocen como Vasco Madueño y no por ser el hijo del cantante Guillermo Dávila.

“Ya algunos medios me reconocen como ‘Vasco, el cantante’, no como ‘el hijo de’. Así que poco a poco, eso se va a ganar y eso es algo por lo que estoy muy feliz y orgulloso, por eso para adelante”, manifestó Madueño.

Vasco Madueño cantará junto a Alfredo Zambrano

Vasco Madueño está preparando su primer concierto virtual por Fiestas Patrias para recaudar fondos a favor de su carrera musical.

Es así que se dio a conocer que su invitado especial será Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

“Sentimiento Peruano” tendrá cabida este 29 de julio a las nueve de la noche mediante la plataforma de Joinnus.

