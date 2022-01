Bryan Arámbulo es tendencia en las redes sociales y no por haber lanzado un nuevo tema, sino porque vecinos del distrito de Carquín, provincia de Huaura, casi lo linchan por presuntamente haber estado manejando en estado de ebriedad.

Lo que habría ocasionado la furia de las personas que buscaron agredir al cantante fue que, al parecer, Bryan casi habría atropella a dos niños según señaló el medio Prensa Alterna.





El video fue difundido por el medio JaqueMate noticias.

COMUNICADO A SUS SEGUIDORES

En la página oficial de Facebook del cantante, se publicó un comunicado, donde cancela sus tres presentaciones del día de hoy, sábado 1 de enero, afirmando que fue agredido.

“Queremos dar a conocer que nuestro artista Bryan Arámbulo ha sido víctima de agresión a su persona y salvaguardando su salud y su persona hemos decidido cancelar las tres presentaciones para el día de hoy”.

Cabe mencionar que, hace dos horas, Bryan Arámbulo se pronunció en su cuenta de Facebook, contando que recién comienza el año y lo quieren restruir.

Bryan Arámbulo sobre sus ‘retoquitos’: “Me siento contento con los cambios que me he hecho”

El cantante tuvo una entrevista para diario Correo, donde comentó que su esencia no se a perdido tras realizarle algunos retoquitos en el rostro.

“Como dicen ‘el que puede, puede y el que no…’. Al final es la plata de uno, quien puede hacerse que lo haga y quien no, que se quede con sus grasitas ahí puestas. No han sido cambios tan extremos, solo me hice la rinoplastia y me quite un poco de grasita del cuerpo para bajar de peso, de ahí nada más me voy hacer”.

