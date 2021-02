Vernis Hernández comentó sentirse preocupada debido a que luego de realizarse la operación de la manga gástrica perdió 21 kilos. La cantante explicó que había llegado a su peso ideal, pero luego se contagió de coronavirus y aceleró su proceso de pérdida de peso.

“Sí, he perdido 21 kilos, ya llegué a mi peso ideal, pero bajé más rápido de lo que debía por el COVID-19, y ahora tengo que hacerme una endoscopía de corrección”, dijo al diario El Trome.

La cubana manifestó que la endoscopía que se realizará es para agrandarle el estómago y así no pierda más peso. “Bajé muy rápido de peso, lo que tenía que perder en seis meses lo hice en tres. La idea con esta endoscopía de corrección es agrandar un poco el estómago para que ingrese más alimento y así ya no perder más peso. Es una cuestión de salud”, comentó.

Por otro lado, la salsera comentó que tras haber superado la COVID-19 empezará con sus terapias respiratorias para poder recuperar sus pulmones, pues no puede cantar.

“Esta enfermedad te deja muchas secuelas y sigo luchando para recuperarme y volver a cantar. Por ahora no lo puedo hacer porque me agito mucho, no puedo sostener el aire, me da mareos”, añadió.

