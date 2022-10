La periodista Verónica Linares expresó su preocupación, a través de su cuenta de TikTok, tras protagonizar una llamativa experiencia en un conocido centro comercial en compañía de sus hijos.

La presentadora de ‘América Noticias: Primera Edición’ relató que paseaba por el Jockey Plaza cuando su hijo de nueve años la llamó intempestivamente mediante gritos. El menor de edad, que se encontraba a escasos metros, le relató a la conductora que una mujer intentó desviar su camino.

“Mi hijo vino corriendo y me dice ‘mamá me perdí, vino una señora y me dijo tu mamá se ha ido por otro lado’. Él se molestó porque no le habla a desconocidos, pero siente que la señora lo quería llevar por otro sitio, que no era por el que nosotros nos habíamos ido. ¿Qué quería hacer esa señora?, no lo sé, pero les recomiendo que estén atentos por si acaso”, afirmó.

Posteriormente, el hijo de la mujer de prensa envió un mensaje a todos los niños para que sean precavidos si es que en algún momento pasan por una situación similar. “Así sea una señora amable y diga ‘anda por allá’, no hagas caso”, sentenció.

