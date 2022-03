La conductora del noticiero de ‘América Noticias, edición matinal’, Verónica Linares, ha tenido que trabajar durante estas dos últimas semanas enyesada debido a que sufrió una aparatosa caída que la llevó de emergencia a una clínica local.

Tras recibir cientos de mensajes de sus seguidores, quienes estaban preocupados por su salud, decidió brinda detalles de su accidente a través de su canal en YouTube La Linares, donde mostró la vereda mal construida que ocasionó su caída.

La conductora de primera edición aconsejó a la gente no salir a correr con el celular en la mano para no estar distraídos. Además, recordó que no es la primera vez que se cae en ese parque pues hace unos años le pasó lo mismo con su hijo Fabio en brazos.

“Ahora que me he quedado trabajando solo en ‘América Noticias’ en las mañanas, es hora de hacer deporte, me da flojera suscribirme a un gimnasio... bueno dije lo más sencillo es salir a caminar. Como dos semanas salía a caminar y trotar, contenta porque dije por fin algo de movimiento. Primero iba al parque pequeño cerca a mi casa, pero no contentan se me ocurrió ir al parque grande y ese fue mi error”, contó Verónica en la primera parte del video.

“Dije yo voy a poder con esto, pero hay un desnivel en la vereda, es un atentado en la vida de cualquier, son dos dedos de desnivel, cualquiera podría matarse, otro error es que tenía el maldito aparato y tenía audífonos y estaba abstraída de la realidad y no me di cuenta de que me caí hasta que estaba en el piso. Allí me saqué la mugre, me tuve que levantar y hasta sentí náuseas”, señaló Linares.

La periodista también mostró sus placas y reveló que se fracturó el radio superior, pero el médico le dijo que su hueso estaba “pulverizado”. Por fortuna, no le tuvieron que operar. Pese a su accidente, la producción del noticiero se burló de ella. “La gente no se compadece de mí, se burlan”.

