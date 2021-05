Luego que América TV diera a conocer que Federico Salazar dio positivo a COVID-19, su compañera de conducción Verónica Linares reapareció en Instagram publicando un video de su pequeña hija y dejando una reflexión en estos tiempos de pandemia.

“Confieso que a veces, en medio de esta pandemia, me he preguntado por qué viniste justo ahora hijita. Lo sé, no debería pero esta es una situación tan difícil, de tanto miedo, que me gana la angustia”, se lee en la publicación de la periodista de América TV.

Luego continuó con: “pero luego, llegan estos momentos tan bellos que solo me queda agradecer a la Virgencita haberme concedido este milagro”.

Cabe mencionar que Federico Salazar reveló que sus compañeras de conducción Mávila Huertas y Verónica Linares ya se hicieron los exámenes correspondientes y esperan los resultados.

Katia Condos revela el estado de salud de Federico Salazar

Federico Salazar dio positivo al COVID-19 e inmediatamente surgió la preocupación entre sus seguidores, por lo que su esposa, Katia Condos, decidió publicar en su Instagram el estado de salud del periodista.

“¡Gracias a todos por su cariño y preocupación! Estamos cuidando muchísimo a Fede en casa”, escribió la actriz.

Asimismo, Katia Condos y sus hijos aún no se habían sometido a una prueba de descarte. “No hemos hecho sus pruebas todavía, esperando los días indicados para evitar las ventanas”, señaló la actriz.

