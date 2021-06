Muere Víctor Gonzales, diseñador peruano de las estrellas. La responsable de informar la lamentable partida fue la conductora Karen Schwarz a través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“¡Te quiero tanto Víctor Gonzales! Me duele saber que nunca más volveremos a tener esas largas conversaciones, me duele saber que nunca más no riéremos tanto en cada prueba de vestido. Me duele saber que te fuiste y no pude decirte una vez más que todo estará bien. Descansa en paz amigo de mi corazón”, expresó la presentadora de “Yo Soy”.

El mensaje de Schwarz estuvo acompañado con una serie de fotografías, donde la conductora trató de resumir sus mejores momentos al lado del diseñador nacional.

La cantante Maricarmen Marín también se pronunció al respecto y rescató el talento del diseñador. “Qué triste noticia, no puedo creerlo, deja un profundo dolor en todos los que conocimos su talento y amistad”, dijo.

Víctor Gonzales fue responsable de vestir a figuras como Maju Mantilla, Tula Rodríguez, Mayra Goñi, Karen Schwarz, entre otras. Durante la pandemia, el diseñador decidió reinventarse con un emprendimiento de crianza de cerdos.

