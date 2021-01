El videoclip del tema “Muriendo por ti”, interpretado por el cantante Alfredo Santino y protagonizado por Rosangela Espinoza, ha superado el millón de reproducciones desde su estreno en YouTube el pasado 29 de noviembre.

En poco más de un mes, el material audiovisual del joven artista ha superado todas las expectativas y se sumó a la lista de videoclips nacionales que han superado el millón de views en la plataforma de videos.

Producido durante la cuarentena, “Muriendo por ti” marcó el debut de Alfredo Santino, quien canta y toca varios instrumentos desde niño. Formado en la cantera de varias bandas de rock durante su adolescencia, el artista decidió incursionar en el género urbano para iniciar este camino.

“Siempre he escuchado bastante punk rock, pero con el tiempo me empezó a gustar la música más comercial. Comencé a apreciar las canciones no por el género en sí sino por lo que me hacían sentir, además es un ritmo que puede llegar a más personas y por lo tanto conectar con ellas”, manifestó el artista mediante un comunicado de prensa.

“Trabajar con Rosangela fue muy fácil, es una excelente persona, hemos formado una linda amistad, tenemos algunos proyectos más en mente. El video lo grabamos en varias locaciones, entre ellas mi casa. Uno tiene que ser creativo cuando esta comenzando para que los recursos alcancen y se aprovechen”, añadió Santino, en referencia a su trabajo con la chica reality.

Cabe señalar que “Muriendo por ti” es el sencillo número uno de lo que será el primer disco de Alfredo Santino, quien no ha parado de grabar y producir música. El tema cuenta además con video clip protagonizado por Rosangela Espinoza, quien se sumo a este proyecto porque le gusto la canción.

