Viviana Rivasplata se pronunció luego de que Gisela Valcárcel hiciera referencia, en su libro El poder de ser tú, al romance que mantuvo con Roberto Martínez. Aunque la conductora no mencionó directamente a Rivasplata, sí relató pasajes relacionados con el romance que ambos sostuvieron.

La exreina de belleza afirmó que ella también fue engañada por el exfutbolista, al igual que Gisela Valcárcel. Rivasplata recordó que en aquel entonces era muy joven y reconoció que le resultó incómodo volver a ser relacionada con una historia ocurrida hace varios años.

“ Honestamente, no es agradable; si bien es cierto que hay que validar los sentimientos de las personas, si bien han pasado tres décadas y cada quien ha continuado con su vida, a mí también en su época me engañaron. Nos engañó la misma persona y eso hay que ponerlo claro ”, sostuvo en el podcast ‘Q’Bochinche’.

“ Nunca acá hubo un juego por mi parte; eso sí me molesta. Ya ha pasado bastante tiempo, tengo mis hijos, tengo mi esposo, 17 años de relación, he construido mi vida hacia adelante, me he sentado a hablar con ella, he bailado en su show ”, agregó.

Luego de las recientes revelaciones de Gisela Valcárcel en su libro, Viviana Rivasplata sostuvo que existen tres versiones de lo ocurrido: “El de él, que él solo conocerá; el mío, que es totalmente transparente; y el de ella, que también es válido, porque a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”.

“ La gente vuelve a tocar un tema que no tiene fundamento y no es agradable para nadie, es desagradable para mí y para ella porque una sola persona, de alguna manera, jugó con ambas en diferentes tiempos, no lo sabemos ”, expresó.

Rivasplata precisó que su relación con Roberto Martínez comenzó cuando él ya estaba divorciado. No obstante, evitó descartar que el exfutbolista hubiera incurrido en faltas de lealtad durante su relación. “ Ya quedará en la conciencia de cada uno ”, respondió.

“ Mi relación siempre fue clara, con un hombre que ya había firmado su divorcio. Lo que pasa es que cuando él me estuvo persiguiendo, en diferentes sitios, él estaba separado y nos dimos la oportunidad, nos llegamos a casar y me decepcionó también ”, resaltó.