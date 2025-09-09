Han pasado 15 años desde que Veltrac Music decidió abrir un concepto especial y diferente de hacer música. Así es como nació el Veltrac Music Festival (VMF), en donde se han reunido los mejores exponentes del indie rock del momento.

El festival se llevará a cabo en Costa 21 y tendrá un cartel de lujo que reúne a referentes internacionales y talentos latinoamericanos. Ofrecerán un recorrido sonoro que va desde el indie rock y la electrónica hasta el pop alternativo y la cumbia psicodélica.

Uno de headliners es James, emblemática banda británica que vuelve a Perú. Continúa activa con su reciente blu-ray “Live at the Acropolis”, acompañada de una extensa gira por Norteamérica programada para septiembre de 2025, lo que marca un retorno vibrante al circuito mundial.

Otro regreso es el de Bomba Estéreo, proyecto colombiano que ha renovado su sonido con lanzamientos como “Corazón” en 2024 y el éxito colaborativo “Romántica Champeta” en 2023. Actualmente realiza su Astropical Tour 2025 por Estados Unidos y vuelven a nuestro país para cautivar con todo su repertorio bailable.

Un espacio para vivir nuevas experiencias

Como se recuerda, el VMF también ha sido un espacio para el debut en Perú de grandes y esperadas propuestas. Por eso, llegarán por primera vez Molchat Doma, el trío bielorruso de post-punk y cold wave. Hace poco lanzaron su cuarto disco “Belaya Polosa” y han cerrado giras europeas y norteamericanas con creciente éxito.

A ellos también se le sumarán Primal Scream, legendaria banda con casi cuatro décadas de música. Llegan por primera vez a Perú. De igual manera, se sumará al cartel Dillom, quien es considerado como uno de los referentes del trap de Argentina, Santiago Motorizado con su proyecto solista y la popular Yami Safdie. A ellos se sumarán la mexicana Bratty, Rubio de Chile y por Perú, Plastical People, quienes ganaron el concurso de bandas.

Las entradas estarán disponibles en la página de Teleticket desde 260 soles. Evento disponible para mayores de 10 años, acompañados por uno de sus padres y ambos con su entrada.