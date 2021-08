Walter Obregón estuvo presente en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, donde habló sobre lo sucedido el martes pasado tras ser denunciado por violencia física y psicológica por su expareja Iris Castillo.

“Antes que nada, Magaly quiero decir que estoy arrepentido, para empezar no han sido dos días (que he estado encerrado) fueron tres días”, comentó.

Asimismo, señaló que él no fue quien tuvo su celular cuando estuvo encerrado. “La policía trabajó acorde con lo que debían hacer. En ningún momento me han apoyado. Yo he estado en línea por temas laborales y fueron mis trabajadores”, comentó.

Sobre las anteriores denuncias de violencia, el apodado “Príncipe de Huarmey” no quiso hablar y señaló que el juez le ha prohibido hablar del tema.

Sobre supuesta boda con Susy Díaz

El empresario confesó que seguía hablando y viéndose con Susy Díaz, confirmando que le fue infiel a Castillo durante su convivencia. Cabe señalar que este es el motivo por el cual Castillo se fue de su casa con sus pertenencias y Obregón la golpeó.

Obregón también contó que es verdad planeó viaje a Cancún (México) con Díaz, pero que aún está viendo su futuro al lado de la excongresista. “Yo me encuentro soltero, veremos qué pasa”, comentó.

Minutos antes, Deysi Araujo reveló que la pareja tiene un viaje planeado y que Obregón le iba a pedir la mano para que se casen. Esto luego que Díaz recuperara su soltería tras obtener el divorcio de Andy V.

