El capitán de los ‘Guerreros’, Yaco Eskenazi, sorprendió a todos al anunciar que deja ‘Esto es Guerra’, tras una nueva condición que estableció ‘El Tribunal’ en pleno programa en vivo.

Todo comenzó cuando la autoridad del programa indicó que a partir de este martes los capitanes de los equipos también deben sumarse a la competencia para continuar en el reality juvenil.

Sin embargo, Yaco Eskenazi no aceptó esta propuesta, pues aseguró que tuvo una operación en la rodilla y no se puede arriesgar a lesionarse y no cumplir con sus otros compromisos laborales.

CORREO - Yaco Eskenazi se despide de ‘Esto es Guerra’

“No tengo mucho qué pensar, me duele en el alma y en el corazón tener que tomar esta decisión, pero tengo claro qué es lo que tengo que hacer y cuáles son los compromisos que tengo”, comentó Yaco Eskenazi antes de responder que no continuaría en el reality.

“Yo sí tengo que dar un paso al costado, no puedo continuar y si este es el momento, tengo que asumirlo como hombre que soy y con el dolor que esto trae, aceptar que ha llegado una vez más el momento de despedirme”, agregó el popular ‘León’.

El exchico reality no pudo evitar derramar algunas lágrimas al despedirse de la conductora Johanna San Miguel y de sus compañeros del programa.

“Es muy difícil porque ustedes compañeros hacen que este sea el mejor trabajo de todos. Tengo compromisos a los que no puedo fallar y es por eso que llegó el momento del adiós”, expresó Yaco Eskenazi.

Vale indicar que a diferencia de Yaco Eskenazi, el capitán de los ‘Combatientes’, Mario Hart, sí aceptó ingresar a la competencia junto a sus compañeros de equipo, por lo que continuará en el reality juvenil.