Yaco Eskenazi tras enojo de Ethel Pozo con Natalie Vértiz: “Tengo suficientes amigos en el mundo”

Yaco Eskenazi se pronunció luego de que Ethel Pozo arremetiera contra Natalie Vértiz durante la emisión de ‘América Hoy’, pues la modelo aseguró que la hija de Gisela Valcárcel tiene una casa grande como la de Jefferson Farfán.

“Esta mañana no estoy contenta porque se ha mentido en televisión nacional, ha mentido una persona que dijo que era mi amiga. No se puede mentir de los amigos, basta de agarrarme de un saco de boxeo”, expresó Ethel totalmente indignada.

Por su lado, Yaco considera que una amistad de años no pueda terminar por una simple broma.

“ Yo no creo que las amistades se puedan romper así de fácil, cuando hay un sentimiento de por medio, entre dos personas que han sido amigas, no es como ‘bueno, no me gustó lo que hiciste, ya no quiero ser tu amigo’ ”, declaró a Trome.

El exchico reality minimizó el enojo de su excompañera de conducción con el siguiente mensaje: “ Yo no veo las amistades así, pero si las otras personas ya no quieren ser mis amigos, tengo suficientes amigos en el mundo ”.

Ethel Pozo responde a Natalie Vértiz: “Nunca en su vida ha entrado a mi casa”

El viernes 12 de abril, las conductoras de ‘América Hoy’ lanzaron un adelanto de la entrevista que hicieron en conjunto al exjugador Jefferson Farfán desde su casa.

En imágenes se ve la sorpresa por ingresar a la vivienda del exseleccionado. Sin embargo esto causó los comentarios de la conductora de ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz quien indicó que Ethel no debería sorprenderse de la casa de Farfán pues tiene una casa similar y no debería dársela de “misia”.

Ethel Pozo respondió desde sus redes sociales y este lunes en su programa a Natalia Vértiz. Para la conductora de ‘América hoy’, Natalie le tiró un dardo y dijo una serie de mentiras.

“Ha mentido una persona que dijo que era mi amiga. Dijo cuatro mentiras que las voy a aclarar”, expresó Ethel. Asimismo, se refirió a los “pass fast” que comentó Natalie sobre Ethel que pagaba esto para no hacer cola en Disney. Esto tiene un costo superior de los 500 dólares que las personas optan para evitar las cosas en el parque de diversiones y no perder tiempo en las colas que pueden durar horas.

