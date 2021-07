Yahaira Plasencia dijo que a André Carrillo “le iba con todas las cremas”. El hecho se dio en una reciente entrevista a “Mujeres al mando”.

Las declaraciones sorprendieron a su público, pues el seleccionado es muy amigo de la expareja de la salsera, Jefferson Farfán. Es así que ella decidió salir al frente para hablar de lo sucedido.

“Pusieron un juego, justo de futbolistas, y decía: ya, no voy a decir. Cada cosa que sí o sí es titular”, señaló a “Amor y Fuego” sobre el juego que hizo en Latina.

Del mismo modo, alegó que lo que dijo de Carrillo fue una broma y que no fue el único del que habló.

“También me preguntaron si me gustaba (Gianluca) Lapadula, (Christian) Cueva, toda la selección. Nada que ver. Yo estoy soltera, tranquila y aparte, estos chicos tienen pareja, esposas. no hay forma”, añadió.

Cabe señalar que la intérprete de “Cobarde” señaló que su relación con Jefferson Farfán ya es parte del pasado.

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO

Dalia Durán y John Kelvin: Parejas de la farándula que estuvieron envueltas en problemas de agresión

Lamentablemente en el mundo de la farándula, no todo es perfecto y hay casos donde la agresión entre pareja es la protagonista en los medios, estos son algunos casos de parejas de la farándula que estuvieron envueltos en problemas de agresión.