Yahaira Plasencia habló abiertamente de su relación con Jefferson Farfán durante una entrevista con Giancarlos Grande. La salsera admitió que sí le fue infiel al exfutbolista.

“Soy muy confiada. Muchas de las cosas que me han pasado es por haber confiado en la gente que he tenido al frente mío”, expresó.

“Me han fregado laboralmente, me han robado, mentido, y en el amor también. No he sido buena en ese aspecto. ¿A quién no le han sido infiel?”, agregó.

Asimismo, Granda le consultó directamente si le había sido infiel a Farfán y ella respondió: “ Sí, claro, a nivel nacional. ¿No lo viste? No te hagas pues. No encontraron nada, pero salió una persona en ‘El Valor de la Verdad’, lo vio todo el mundo ”.

“ Tenía Perú completo encima de mí, me cayó un baldazo de agua fría, no supe cómo manejarlo, cometí muchos errores ”, recordó la artista.

En la actualidad, Plasencia ve su romance con la “Foquita” como parte de su pasado: “Y o no quiero hablar de Jefferson, no me interesa hacerlo. Han pasado cinco años desde que él y yo no estamos, a mí no me suma ni me resta hablar de él ”.

Sin embargo, aclaró que Jefferson Farfán no se comportó mal con ella durante el tiempo que duró su relación: “ En el tiempo que nosotros hemos estado, Jefferson no ha sido una mala persona, no lo es. No podría hablar de él ”.