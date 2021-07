Tras recibir una serie de denuncias con el fin de eliminar de YouTube su reciente videoclip titulado “Dime”, Yahaira Plasencia se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ para contar mayores detalles del ataque que viene sufriendo por la vía digital.

“Yo creo que acá todos, absolutamente todos, tenemos gente que nos quiere y gente que no nos quiere. Yo no soy la primera ni la última artista a la que le pasa esto, pero acá en Perú yo creo que sí es contra mí la cosa. Y espero que sea solamente gente que no tiene nada que hacer, no creo que sea una campaña contra mí ¿no?”, comentó en un primer momento la popular ‘Reina del totó'.

Asimismo, Yahaira Plasencia aseguró que su equipo digital ya se encuentra investigando quiénes están detrás de esta campaña de denuncias en YouTube, pues ya ha pasado por este ataque con el videoclip de su tema “Cobarde”.

“Quizás es gente que simplemente no tiene nada que hacer y lo hace por molestar, porque les gusta otro artista y crean campañas (...) Yo no creo que sea solamente Daniela (Darcourt), hay mucha gente que simplemente no quiere que crezca o no quiere que tenga éxito”, agregó Yahaira bastante fastidiada por el tema.

Finalmente, la salsera señaló que este tipo de ataques solo le pasa en las redes sociales, porque cuando acude a sus eventos o centros comerciales, todos se le acercan y hasta le piden tomarse fotos con ella.

“No es la primera ni la segunda vez que me pasa, estoy en investigación para ver quiénes son. No sé en realidad, pero créanme que mi equipo digital está en investigación para que descubra quiénes están detrás de todo esto”, sentenció Yahaira Plasencia.

