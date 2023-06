Yahaira Plasencia denuncia que su canal de Youtube fue hackeado: “Esto no me va a detener”

Yahaira Plasencia atraviesa una complicada situación luego de que su canal de Youtube fuera hackeada. A través de sus redes sociales, la cantante anunció que su equipo está tratando de recuperar su cuenta.

Cabe recordar que, la salsera estuvo en el ojo público estas últimas semanas, después de las acusaciones de Nicole Akari, lo que generó miles de críticas contra ella. Sin embargo, decidió ignorar estas declaraciones y seguir con su carrera musical.

En su cuenta oficial de Instagram, Yahaira contó que deberá esperar para saber si recuperará su cuenta de Youtube. Además, dijo que continuará con su trabajo pese a este incidente.

“ Lamentablemente tengo que informarles que hoy hubo un hackeo regional a varias cuentas de YouTube, entre ellas la mía. Mi equipo ya se ha comunicado con los canales adecuados y debemos esperar un proceso que puede tomar hasta 72 horas ”, se lee en su ‘storie’.

“Les agradezco de todo corazón las muestras de preocupación y cariño que he tenido desde muy temprano, espero podamos recuperar el canal pronto. Por favor, mantengamos la calma. Yo sigo trabajando porque esto no me va a detener ”, añadió.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)