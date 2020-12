Yahaira Plasencia quiso dejar en claro cuál es su estado sentimental y confesó que tiene varios pretendientes en Miami, ciudad a la que viaja constantemente por sus proyectos musicales.

La salsera afirmó que ha conocido muchas personas. “Definitivamente estoy conociendo mucha gente allá, varios amigos y amigas, pero todo bien hasta el momento”, afirmó a ‘Estás en todas’.

“De que hay ganado, hay ganado allá. Estoy conociendo gente. Por ahí puede haber uno, dos, tres, cinco, diez que me gustan”, señaló la intérprete de “Cobarde” entre risas.

Sin embargo, la cantante afirmó que no quiere tener una relación por el momento. “Como ya dije, no quiero tener pareja, no estoy pensando estar con alguien, no me interesa por el momento eso. Quiero estar sola y conocer gente”, señaló Yahaira Plasencia.

La expareja de Jefferson Farfán también afirmó que está gestionando sus documentos para en el 2021 vivir en Miami y lograr la tan ansiada internacionalización.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez se reúnen y anuncian proyecto musical

Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez se reúnen y anuncian proyecto musical