Yiddá Eslava revela cómo lucía hace 11 años: “He sido azafata, cocinera, anfitriona, bartender...”

Yiddá Eslava será madre por segunda vez y está feliz con la noticia, incluso ya reveló en Instagram el sexo de su bebé junto a su pareja Julián Zucchi. Ambos están en la dulce espera de un niño, que sería el cuarto miembro de su familia.

Además por la misma red social, la actriz recordó cómo era hace 11 años y cuáles fueron los trabajos que desempeñó. La joven explicó que ha tenido ocho diferentes oficios durante los últimos años.

“Esta soy yo hace 11 años, he trabajado de muchas cosas (todas legales por cierto) he sido azafata, cocinera, anfitriona, bartender, he bailado en eventos, guía de turismo, he pegado afiches, mostrado casas ufff Y si le tendría que decir algo a mi yo de hace 11 años le diría, sigue luchando... te vas a caer, te va a doler, pero te sobas las rodillas y continúas... Y lo mismo me lo sigo diciendo todos los días ¿Qué le dirías a tu yo de hace años?”, escribió Yiddá Eslava.

Sí Mi Amor

“Sí Mi Amor”, película producida y protagonizada por Yiddá Eslava y Julian Zucchi, es una cintas peruanas con mayor éxito a nivel nacional. Además, la pareja ha mostrado una notable evolución artística desde que se hicieron conocidos en los realities de competencia.

Las aventuras amorosas de este par lograron conectar con el público y ahora, para todos aquellos que no pudieron llegar a ver la cinta en las salas de cine, Sí, mi amor, está disponible en el catálogo de Netflix desde el 6 de mayo.

14/05/2020