Hace unos días Yiddá Eslava sorprendió al revelar en redes sociales que ella y su hijo de cuatro años fueron diagnosticados con autismo. La actriz compartió una emotiva publicación en la que relató algunos episodios que marcaron su vida antes de conocer este diagnóstico.

“Recibir mi diagnóstico fue uno de los mejores días de mi vida, fue como encontrar el eslabón perdido (ríe), durante muchos años si bien me supe adaptar a las reglas sociales, siempre sentí que hablaba otro idioma. Que era diferente, no algo malo sino simplemente diferente. Si, de un momento a otro, sentí que todo tenía sentido”, señala.

SOBRE CASO MELISSA PAREDES

La carismática Yiddá sigue vigente en el mundo del espectáculo, por ese motivo, no es ajena a lo que sucede con los artistas peruanos, Por ese motivo, ella opinó sobre el caso Melissa Paredes.

“Me da pena mucho su hija, ya que el internet va a ser bien crudo con ella, se va a quedar por mucho tiempo. Tienen que sentarse a hablar y parar esto. Debe de ser muy agotador, si yo me agoto por esos comentarios (sobre su diagnostico) y no he hecho nada malo (...) hasta le han hecho una canción, pobre muchacho, que es deportista y ella le va hacer muy difícil psicológicamente retornar al medio”, comentó para Correo.

Luego continuó con: “más allá de todo lo que ocurre, de los errores y los aciertos que cada uno haya realizado, son seres humanos y la deben de estar pasando mal, igual se van a ver las caras si comparten una hija”.