El formato “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional” entró a la recta final y solo quedan dos programas para descubrir al mejor imitador. El último jueves 27 de enero se llevó a cabo una fecha especial para que 10 de los mejores exconsagrados tuvieran la oportunidad de ingresa al programa. Solo 5 llegaron a la gran semifinal.

Las llaves de enfrentamiento fueron conformadas así: Gian Marco vs. Ricardo Montaner, Celia Cruz vs. Ozuna, Anita Santivañez vs. Lucho Barrios, Gilberto Santa Rosa vs. José José, y ‘El Puma’ Rodríguez vs. Nino Bravo.

Al final de la gala, los clasificados a la semifinal de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional” fueron: Ricardo Montaner, Celia Cruz, Lucho Barrios, José José y Nino Bravo. Ellos tendrán una última oportunidad para ser parte de la gran final.

De esta manera, los clasificados a la semifinal se enfrentarán a los consagrados del programa: José Feliciano, Juan Gabriel, Emmanuel, Demi Lovato y Yuri. Esta etapa se llevará a cabo este viernes 28 de enero a partir de las 8:30 p.m. en Latina Televisión.

Cabe señalar que esta etapa será la última en la que el jurado conformado por Mauri Stern, Katia Palma, Jorge Henderson y Janick Maceta dará su voto. En la gran final de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional” el ganador será elegido por el público.

Por otro lado, tras consagrar al ganador del programa de imitación, se llevará a cabo el regreso de “Perú tiene talento”, formato que regresa a Latina luego de casi 8 años. El jurado de este programa estará conformado por Gianella Neyra, Ricardo Morán, Renzo Schuller y Mimi Succar. El conductor del programa será Mathías Brivio.

