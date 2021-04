En la edición del último sábado de “Yo Soy: Grandes famosos”, Javier Chang, imitador de Makuko Gallardo, explicó que no se presentó a uno de los ensayos debido a que sufrió un asalto a la salida de un banco.

El cantante reveló que los ladrones no solo le quitaron el dinero que había retirado de la entidad bancaria, sino que también lo golpearon.

“Fui a retirar un dinerito, al salir no me di cuenta, me siguieron y bueno, me ‘pescuezearon’, me tiraron al piso y yo en todo momento cogí mi morral, pero el dinero lo tenía acá (en el bolsillo). Lo primero que buscaron fue el bolsillo. No quise soltar mi morral y me han pateado”, narró el artista.

“Se acercó la gente, me reconocieron, me ayudaron, todo. Trataron de seguir a los rateros, pero nada. Ya está hecho, yo creo que si estoy aquí es porque Dios me lo está permitiendo”, agregó.

Ana Kohler, quien acompaña a ‘Makuko’ en la competencia, no pudo evitar quebrarse al comentar la lamentable situación que vivió su compañero.

“Cuando hay veces que las cosas no salen como tú quisieras que salgan, a nosotros nos han pasado cosas y cosas, semana tras semana y el público no sabe porque solamente está viendo lo que está pasando en cámara, pero no sabe todo el sacrificio, el esfuerzo, los seres queridos que se van”, aseveró.

