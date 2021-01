Imitador de Gustavo Cerati se presentó en la reciente edición de “Yo Soy” para retar a Andrés Calamaro, pero su número musical no fue del agrado del jurado. Sobre todo para Mauri Stern, quien tuvo duras palabras para el joven artista.

“No podemos estar perdiendo el tiempo con todo el respeto. Que si hay afinación o no, eso no es así hermanito. Es engañarnos a nosotros y a ti. Te voy a decir que eso es un engaño porque no tiene el personaje, no tiene la vocación y no ha trabajado”, opinó Stern sobre la presentación del joven imitador.

“Esto es un personaje que si tú me estás diciendo que lo has trabajado, lo mejor es abandonarlo porque no es lo tuyo. Prefiero que me digas que no lo has trabajado. No está el personaje, no está el color y no está el acento... Para mí es otra cosa lejana”, añadió de manera tajante.

No es la primera vez que Mauri Stern tiene una dura crítica hacia los participantes de “Yo Soy”. Recientemente, el exintegrante de la agrupación Magneto opinó de manera negativa sobre la presentación en vivo de la imitadora de Yuri.

Además, Stern y Maricarmen Marín protagonizaron una acalorada discusión por la función de los jueces en el reality de Latina.

Mauri Stern critica a imitador de Gustavo Cerati

