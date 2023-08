Youna realizó una transmisión en vivo con ‘Amor y Fuego’ para defenderse de las acusaciones de su expareja Samahara Lobatón, quien difundió unos audios que evidencia el maltrato verbal del padre de su hija.

En una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, el barbero confesó que la hija de Melissa Klug le fue infiel con el futbolista Yordy Reyna.

“Ella se va a una fiesta y yo le reclamo que no me avisó. Comenzamos a hablar, pero ella me dijo que no quería hablar conmigo porque yo solo quería pelear”, narró Youna.

“ Cuando yo veo la conversación con su amiga, ella le dice: ‘Mira me lo encontré en la fiesta’, y su amiga le dice: ‘no te vayan a grabar saliendo con él’. Ella le confirma a su amiga que sí durmió con él y hay una cosa fuertísima que yo no la quiero leer que dice: ‘Sí, me dejó disfrutar’ ”, añadió el joven.