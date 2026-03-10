Durante su participación en ‘Magaly TV La Firme’, Youna vivió un momento emotivo junto a Samahara Lobatón. El barbero se abrió sobre el difícil tratamiento que enfrenta tras su diagnóstico de cáncer y compartió el miedo que le genera pensar en lo que le depara el futuro.

En la entrevista, el barbero comentó que cada momento con sus seres queridos ha adquirido un valor especial, ya que no sabe qué ocurrirá en los próximos meses.

En ese marco, expresó su temor de no poder reencontrarse con la influencer ni con la hija que comparten: “ Sí, la voy a extrañar mucho a Samahara. Espero que pueda venir pronto “.

Al continuar con su testimonio, el barbero confesó la angustia que le provoca atravesar este momento sin tener certeza sobre su estado de salud.

“ Muy aparte porque Samahara se va, es muy triste para mí encontrarme en esta situación cuando no sé qué va a pasar mañana ”, aseguró.

Más adelante, el barbero recordó una reciente conversación que sostuvo con la influencer, en la que ambos se mostraron visiblemente sensibles al referirse a la situación que atraviesan.

“ Entonces igual Samahara, la otra vez habíamos salido, estábamos conversando y también se puso sentimental porque quizás los doctores me dan mucha esperanza de vida o las cosas no sean tan fuertes como parecen, pero no sé. No quiero que sea la última vez de verla o ver a mi hija. Entonces creo que todo eso se complica mucho y es lo que me pone triste ”, sostuvo.

Por su parte, Samahara señaló que, pese a la situación que atraviesa su expareja, debe continuar trabajando para cumplir con las responsabilidades que tiene con su familia.

“Sí, él tiene que ser fuerte, aguantar estos meses, porque yo también necesito seguir trabajando. Tengo a mi cargo mis tres hijos”, expresó. Luego añadió: “Entonces yo soy la cabeza de mi casa, yo soy la cabeza de mi familia. Hoy en día me encargo al 100% casi de todo”

Asimismo, Youna señaló que por el momento no consideran retomar su relación sentimental, pues ambos han decidido priorizar el bienestar de su hija y brindarse apoyo mutuo durante este proceso.