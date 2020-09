Tras haberse convertido en padres por primera vez, Mario Hart y Korina Rivadeneira sorprendieron a sus seguidores al lanzar una secuencia en YouTube, titulada“Papás en pañales”, donde documentarán su nueva experiencia como padres y, además, el crecimiento de su hija Lara.

La secuencia está alojada en el canal oficial de YouTube del piloto y estará presentada por capítulos. El primer video trata sobre el día del parto de Korina Rivadeneira y muestra imágenes nunca antes vistas de la llegada de su pequeña hija.

“Y hasta que por fin se cumplió lo que yo más deseaba en esta vida: ser mamá”, dice Korina Rivadeneira tras haber sido sometida a una cesárea.

Korina Rivadeneira sobre su experiencia con la lactancia materna: “Es como una tortura”

Recientemente, la joven venezolana habló a través de sus historias de Instagram sobre lo difícil que ha sido para ella la lactancia materna al lado de su pequeña hija, fruto de su relación con el piloto Mario Hart.

“Cuánto tiempo tengo sin dormir. Esta madrugada fue terrorífica, me sentía recalentada, tenía mucho dolor de cabeza toda la noche (...) Estoy agotada, no he dormido nada y esta chiquita sigue comiendo”, contó Korina en sus videos.