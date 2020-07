“Zyzzyx Road” es una cinta independiente que ha marcado récord en Hollywood por ser el mayor fracaso de la industria. La producción costó 1,2 millones de dólares, tenía dos actores conocidos como protagonistas y un guión sangriento, pero no logró la taquilla deseada.

Solo seis personas pagaron su entrada por verla en el Teatro Highland Park Villafe en Dallas en febrero del 2006. Gracias a estos espectadores la cinta logró recaudar solo 30 dólares. , convirtiéndose así en el filme con la menor recaudación de la que se tiene registro.

¿Qué falló? El equipo no era un grupo de improvisados. La cinta fue dirigida por John Penney, un joven que ya contaba con una respetable carrera, mientras que el productor fue Leo Grillo, un actor de 52 años que buscaba cumplir un sueño con “Zyzzyx Road” para luego grabar una cinta que hable de los animales que rescata con su empresa “Delta Rescue”.

Ambos se asociaron y empezaron a buscar inversores. “Nunca lo había visto a Grillo directamente, y mucho menos lo había visto actuar... Para mí fue como, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si la película no sale bien, nadie la ve y listo”, señaló Penney en una entrevista a Entertaiment Weekly en el 2007.

Grillo fue el protagonista y se encontraron dos figuras más: Tom Sizemore, conocido por “Rescatando al soldado Ryan” y “Pearl Harbor”. Además de Katherine Heigl, quien acababa de ser contratada para “Grey’s Anatomy”.

La sinopsis de la película describe la historia de “Zyzzyx Road” y “Grant (Leo Grillo), un contador con un matrimonio conflictivo y tiene una hija a la que adora. En Las Vegas conocerá a Marissa (Heigl), pasando un fin de semana de romance que termina con su exnovio (Sizemore) intentando matarlos, aunque será Grant quien lo mate. Con la ayuda de Marissa, enterrarán el cadáver cerca de la carretera llamada Zyzzyx Road (que existe de verdad), pero a la mañana siguiente el cuerpo del difunto desaparece”.

Según Gizmodo, el rodaje de la cinta se hizo un suplicio al realizarse en el Desierto de Mojave en California y los 43 grados de temperatura que alcanzaban a diario. A esto se le suma la aparición de serpientes cascabeles y escorpiones, lo que hizo que se contrate a un especialista en estas. Aumentando el dinero a invertir.

Tras todos estos imprevistos, Grillo y Penney decidieron no hacer un estreno a la grande. No hubo entrevistas, ni alfombra roja, ni los actores se reunieron para ver el resultado. Al inicio vendieron la cinta en 23 países, pero todo quedó ahí cuando empezó a llamar la atención la mínima taquilla estadounidense que logró: 30 dólares. Lo que fue noticia en medios como Variety, New York Times y más.

“Mis amigos comenzaron a mandarme todo tipo de bromas y frases ingeniosas. Al mismo tiempo, las personas en el mundo real te miran como si alguien se hubiera muerto en tu familia”, señaló el director. Pese a la cantidad de años que han pasado, Grillo y Penney mantienen la esperanza que el título de “El mayor fracaso de la historia de Hollywood” sirva para que “Zyzzyx Road” se vuelva una cinta de culto.

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Darcourt estrena canción “Si tú te atreves” junto a Tito Nieves

Daniela Darcourt estrena canción "Si tú te atreves" junto a Tito Nieves 13/07/2020