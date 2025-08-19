El 20 de agosto se celebra el Día Internacional de las Papas Fritas, uno de los platillos más populares y queridos en todo el mundo gracias a su sabor único y su textura inconfundiblemente crujiente.

En esta fecha especial, la compañía Essen, dedicada al diseño y fabricación de productos de cocina de alta calidad con presencia en seis países de Latinoamérica (Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México), comparte una receta sencilla y efectiva para preparar papas fritas crocantes en casa.

Receta de papas fritas crujientes

Ingredientes:

1 kg de papas

c/n de aceite

c/n de sal

c/n de aderezo al gusto

Preparación:

Pelar y cortar las papas en bastones. Dejar reposar en agua fría en la heladera por 1 hora y luego secar bien con papel absorbente (este paso es clave para lograr el crocante). Colocar aceite en una cacerola, tapar y calentar a fuego máximo. Incorporar las papas, tapar y freír a fuego máximo hasta que se doren. Retirar y colocar sobre papel absorbente. Salar al gusto y acompañar con el aderezo preferido.

El resultado: papas doradas, crocantes por fuera y suaves por dentro, perfectas para acompañar cualquier plato o disfrutar como snack.