Sabores que evocan recuerdos, platos que conectan culturas y vinos que invitan a descubrir nuevas armonías. Así se vive la nueva experiencia de 352 Gastrobar, el restaurante del hotel INNSiDE Lima Miraflores, que acaba de lanzar una carta inspirada en la Peruvian comfort food.

Diseñada por el chef ejecutivo Jair Montesinos Rodríguez, la propuesta rinde homenaje a la cocina casera peruana y busca demostrar que este tipo de gastronomía también puede dialogar con una cuidada selección de vinos internacionales.

“La idea es llevar a nuestros comensales a un viaje gastronómico que recorra distintas regiones del país, pero con el espíritu de la comida de casa. Queremos que cada plato evoque momentos familiares y, al mismo tiempo, muestre el potencial de la cocina peruana en diálogo con vinos innovadores”, explicó Montesinos.

Una carta con raíces y fusiones

La propuesta recoge influencias del norte del país, Tacna —tierra natal del chef—, Lima y el Callao, combinando memorias familiares con técnicas contemporáneas.

Entre las entradas, destacan las Tortitas de choclo acevichadas con tartar de atún y leche de tigre, y el Tiradito de pescado y pulpo con ají amarillo y choclo.

En los platos de fondo, el comfort food cobra protagonismo con preparaciones como el Crocante de pollo a lo pobre, acompañado de arroz, papas y plátano frito, o la Sábana de lomo limeña con spaghetti al pesto peruano.

El menú también incluye fusiones internacionales:

Gnocchi al funghi , con papa amarilla, hongos Porcón y parmesano.

, con papa amarilla, hongos Porcón y parmesano. Lasaña de ají de gallina , que combina pasta y el emblemático guiso peruano.

, que combina pasta y el emblemático guiso peruano. Mar y tierra al wok, que une lomo fino, langostinos y fideos sahofan con acento chifa.

En la sección de postres, la tradición se mantiene con el clásico Queso helado arequipeño, servido con coulis de fresas y teja de arroz con canela.

Vinos y maridajes

La carta se complementa con una selección de vinos curada por Alonso Mogrovejo, gerente de Alimentos y Bebidas del hotel, quien destaca etiquetas de Chile, Argentina, Brasil y otras regiones del mundo. “El objetivo es no solo acompañar cada plato, sino proponer experiencias exclusivas de maridaje guiadas por sommeliers”, señaló.

Punto de encuentro en Miraflores

Ubicado en Av. Ernesto Diez Canseco 344, Miraflores, 352 Gastrobar está abierto al público sin necesidad de ser huésped del hotel, consolidándose como un espacio moderno y cosmopolita para disfrutar de la riqueza de la gastronomía peruana en clave contemporánea.