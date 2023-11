Se acerca el verano, el Senamhi ya avisó de las altas temperaturas que se esperan en los próximos días y las cevicherías locales ya empiezan a llenarse de gente al ver salir el primer rayo de sol. Nuestro tan amado plato bandera hecho de pescado fresco, limón, sal, cebolla y ají limo es el toque fresco necesario cuando las temperaturas se elevan y la playa asoma. Siempre acompañado de una cerveza bien helada, en esta nota les dejamos varios datos de dónde disfrutar un buen ceviche en Lima, desde huariques hasta restaurantes más elaborados.

El Merlín del Mar (Av Mariscal La Mar 1171 Miraflores). El restaurante del chef Hans Gallardo lleva ya un año abierto en la Av. La Mar y cada día gana más adeptos. Acaba de renovar la carta donde incluye un fresco ceviche de pesca del día con cubos cortados del tamaño correcto y el punto perfecto de picante. Viene como acompañamiento un crocante de la piel del pescado utilizado. Un plato elegante y sabroso que recomendamos probar. Si buscas otras delicias marinas, el muchame de bonito es sublime. Trabajado con mucha técnica, logra láminas delgadas pero sabrosas y con el punto adecuado de sal que en otros locales puede excederse demasiado. Cerramos la visita con el arroz meloso, hecho con mariscos flambeados y ajíes ahumados. Sabores potentes en cada bocado. Un local muy recomendado si está por la zona. El precio promedio por persona sin bebidas es de S/100.

La picante (Av Húsares de Junín 651 Jesús María). Fransua Robles ha sabido sacar adelante este pequeño local ubicado en Jesús María a pesar de ser un barrio fuera de la zona gastronómica de Lima y también, de la pandemia. Fiel defensor de la pesca sostenible, tallas mínimas y vedas, su local tiene, para nosotros, uno de los ceviches más ricos de Lima, fresco, servido a la temperatura perfecta y muy bien logrado. Sus platos criollos son contundentes y con una correcta sazón criolla sin abusar de sazonadores. No deje de probar el barco de almejas. El precio promedio por persona sin bebidas es de S/80

La Buena Muerte (Luis Aldana 127 La Victoria). Un clásico de toda la vida. Este restaurante lleno de historia y tradición se abrió por primera vez en el año 1959, en su primer local de Barrios Altos y luego migró a La Victoria. Un espacio pequeño pero lleno de sabor, que alberga a uno de los primeros locales nikkei de la capital, donde la tradición japonesa que lleva en las venas la familia Kunigami hace que sus platos den un paso más en contundencia y elegancia. Cortes perfectos, mucha precisión y cuidado, y un balance de sabores muy bien logrado. No pidan solo el ceviche, hay platos fusión como el kamaboko relleno y el tiradito nikkei que son una maravilla. El precio promedio por persona sin bebidas es de S/110

La Mar (Av Mariscal la Mar 770 Miraflores). Uno de mis lugares favoritos en la ciudad, La Mar, no es sólo una cevichería, es un espacio que ha marcado un claro compromiso con la sostenibilidad del mar, la investigación del producto y el trabajo con los pescadores. Esa constante búsqueda de entender el producto para aprovecharlo de la mejor manera es lo que ha llevado a este local de la Corporación Acurio, no sólo a tener una de las cartas marinas más completas y sabrosas de la ciudad, sino también a siempre abrir sus puertas con una larga cola de comensales a la espera de probar sus manjares. La Mar ofrece ceviches en unas cinco variedades si no son más, tiraditos, arroces, jaleas, entre toda la gama de platos del recetario marino que todos conocemos. Un paso obligado en la capital, con un ambiente divertido y una atención siempre perfecta. El precio promedio sin bebidas S/150