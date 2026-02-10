Con pocos ingredientes y una cocción simple, este arrollado de acelga es una opción nutritiva y versátil para resolver almuerzos o cenas livianas.
Con pocos ingredientes y una cocción simple, este arrollado de acelga es una opción nutritiva y versátil para resolver almuerzos o cenas livianas.

La acelga es una verdura de hoja rica en fibra, minerales y antioxidantes, ideal para una alimentación equilibrada. En esta receta, se transforma en un arrollado salado, suave y sabroso, que combina vegetales, huevo y queso en una preparación rápida y rendidora.

La propuesta es compartida por Essen, especializada en productos de cocina diseñados para facilitar preparaciones saludables y cotidianas.

Arrollado de acelga

Tipo de preparación: Salada

Tiempo total: 15 minutos

Porciones: 5

Dificultad: Fácil

Ingredientes

  • 100 g de acelga cortada en juliana
  • 1 cebolla pequeña picada y rehogada
  • 1/4 de pimiento rojo picado y rehogado
  • 1/4 de pimiento verde picado y rehogado
  • 1 cucharada de fécula de maíz
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 2 huevos
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • 50 g de jamón cocido
  • 50 g de queso cremoso

Preparación paso a paso

  1. En un bowl, mezclar la acelga con la cebolla, los pimientos, la fécula de maíz, el queso rallado y los huevos. Condimentar con sal y pimienta.
  2. Lubricar la sartén con el aceite de oliva y volcar la preparación de manera pareja.
  3. Tapar y cocinar a fuego medio-bajo hasta que el huevo coagule y la base esté levemente dorada.
  4. Cubrir la superficie con el jamón cocido y colocar el queso cremoso en rodajas sobre uno de los bordes.
  5. Arrollar cuidadosamente con ayuda de una espátula, apagar el fuego y dejar reposar unos minutos hasta que el queso se funda.

