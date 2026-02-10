La acelga es una verdura de hoja rica en fibra, minerales y antioxidantes, ideal para una alimentación equilibrada. En esta receta, se transforma en un arrollado salado, suave y sabroso, que combina vegetales, huevo y queso en una preparación rápida y rendidora.

La propuesta es compartida por Essen, especializada en productos de cocina diseñados para facilitar preparaciones saludables y cotidianas.

Arrollado de acelga

Tipo de preparación: Salada

Tiempo total: 15 minutos

Porciones: 5

Dificultad: Fácil

Ingredientes

100 g de acelga cortada en juliana

1 cebolla pequeña picada y rehogada

1/4 de pimiento rojo picado y rehogado

1/4 de pimiento verde picado y rehogado

1 cucharada de fécula de maíz

2 cucharadas de queso rallado

2 huevos

Sal y pimienta, a gusto

1 cucharadita de aceite de oliva

50 g de jamón cocido

50 g de queso cremoso

Preparación paso a paso