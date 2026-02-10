La acelga es una verdura de hoja rica en fibra, minerales y antioxidantes, ideal para una alimentación equilibrada. En esta receta, se transforma en un arrollado salado, suave y sabroso, que combina vegetales, huevo y queso en una preparación rápida y rendidora.
La propuesta es compartida por Essen, especializada en productos de cocina diseñados para facilitar preparaciones saludables y cotidianas.
Arrollado de acelga
Tipo de preparación: Salada
Tiempo total: 15 minutos
Porciones: 5
Dificultad: Fácil
Ingredientes
- 100 g de acelga cortada en juliana
- 1 cebolla pequeña picada y rehogada
- 1/4 de pimiento rojo picado y rehogado
- 1/4 de pimiento verde picado y rehogado
- 1 cucharada de fécula de maíz
- 2 cucharadas de queso rallado
- 2 huevos
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 50 g de jamón cocido
- 50 g de queso cremoso
Preparación paso a paso
- En un bowl, mezclar la acelga con la cebolla, los pimientos, la fécula de maíz, el queso rallado y los huevos. Condimentar con sal y pimienta.
- Lubricar la sartén con el aceite de oliva y volcar la preparación de manera pareja.
- Tapar y cocinar a fuego medio-bajo hasta que el huevo coagule y la base esté levemente dorada.
- Cubrir la superficie con el jamón cocido y colocar el queso cremoso en rodajas sobre uno de los bordes.
- Arrollar cuidadosamente con ayuda de una espátula, apagar el fuego y dejar reposar unos minutos hasta que el queso se funda.