Atmósfera Rooftop lanzó su carta especial de cócteles por el Mes del Amor y la Amistad, con una propuesta de coctelería de autor pensada para celebrar febrero desde las alturas de Lima.

Ubicado en el piso 10 de un edificio en Miraflores, el rooftop combina mixología creativa, gastronomía contemporánea y una vista panorámica al mar y la ciudad, convirtiéndose en una alternativa para celebrar San Valentín.

Un “jardín en el cielo”

Bajo el concepto de ser “un jardín en el cielo”, la terraza presenta una colección de cócteles frescos y aromáticos diseñados para el verano.

Entre las creaciones destacan:

Flowers

Endless Love

Love Me Do

Sweet Dreams

This Love

La carta estará disponible durante todo el mes de febrero y está pensada para disfrutar tanto en pareja como con amigos.

Los cócteles se caracterizan por perfiles florales y frutales, con preparaciones frescas y ligeras, elaboradas con destilados premium e ingredientes naturales.

Menú especial el 14 de febrero

Además de la propuesta de mixología, el sábado 14 de febrero, desde las 12:00 p. m., el rooftop ofrecerá un menú de cuatro tiempos, disponible tanto para almuerzo como para cena, acompañado de música en vivo.

La experiencia se complementa con una cocina contemporánea, creativa y sensorial, enfocada en platos para compartir en un entorno elegante e instagrameable.

Ubicación y horarios

Atmósfera Rooftop se ubica en Jorge Chávez 184, piso 10, Miraflores.

Horarios de atención:

Lunes a jueves: 12:00 p. m. – 12:00 a. m.

Viernes y sábado: 12:00 p. m. – 1:00 a. m.

Domingo: 12:00 p. m. – 10:00 p. m.

Reservas: 915 045 560.