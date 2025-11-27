En una velada especial realizada en el Hotel Intercontinental Real Lima Miraflores, Perufarma presentó el portafolio de alta gama de las bodegas argentinas Bemberg Estate Wines y El Esteco. La cita ofreció una doble experiencia que integró una degustación guiada y una propuesta gastronómica de alto nivel.

Open tasting con etiquetas insignia

La jornada inició con un open tasting que ofreció dos estaciones con tres etiquetas destacadas:

Bemberg La Linterna Chardonnay

Bemberg La Linterna Finca Las Piedras Pinot Noir

El Esteco Finca Notables Malbec

La degustación se realizó en Circo, junto a una selección de canapés especialmente diseñada para resaltar el carácter de cada vino.

Cena maridaje de cuatro pasos

La experiencia continuó con una cena maridaje de cuatro tiempos en el restaurante Factory, donde cada plato fue acompañado por un vino del portafolio presentado:

Primer paso: Bemberg Finca El Tomillo Malbec + Chorizo a la parrilla

Bemberg Finca El Tomillo Malbec + Chorizo a la parrilla Segundo paso: El Esteco Altimus Blend + Lomo fino con vegetales grillados

El Esteco Altimus Blend + Lomo fino con vegetales grillados Tercer paso: Bemberg Pionero Blend + Asado de tira reducido en Malbec con papas trufadas

Bemberg Pionero Blend + Asado de tira reducido en Malbec con papas trufadas Cuarto paso: El Esteco Chañar Punco Blend + Coulant de chocolate

El ambiente estuvo acompañado por la presentación musical en vivo de la cantante Salma Chávez.

Bemberg Estate Wines: elegancia desde Gualtallary

Bemberg Estate Wines, ubicada en Gualtallary (Valle de Uco, Mendoza), se distingue por una colección de vinos con un profundo valor emocional y cualitativo. El proyecto recorre diversas regiones vitivinícolas de Argentina para capturar la esencia de sus mejores terroirs, honrando el linaje familiar a través de vinos elaborados con uvas de sus propias fincas.

El Esteco: tradición y altura desde Cafayate

Por su parte, la bodega El Esteco, situada en Cafayate (Valles Calchaquíes, Salta), combina tradición e innovación para crear vinos de alta gama marcados por la personalidad de su terroir. Ubicados entre los 1,700 y 2,000 msnm, sus viñedos se benefician de la amplitud térmica, la intensidad solar y los suelos pobres, elementos que dan vida a vinos potentes y de carácter único.