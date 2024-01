El Whiskey andino “Black Whiskey” figura en la lista de los mejores 50 whiskies del mundo según “The Fifty Best”. Portal que sirve como una guía imparcial para gustos refinados ubicó el destilado peruano en el puesto nueve.

Cuando Michael Kuryla y Daiana Milón compartieron por primera vez su visión de crear el mejor whiskey del mundo, nadie podría haber anticipado que, en tan solo seis años, lograrían su ambicioso objetivo. Con el maíz morado andino como ingrediente estrella, su creación, Black Whiskey, ha ganado innumerables reconocimientos, medallas y reseñas elogiosas en competiciones internacionales y ha sido aplaudido por expertos en destilados de todo el mundo desde 2021.

Hoy, la destilería Don Michael se prepara para conquistar nuevos mercados con la visión de posicionar al whiskey andino como el destilado bandera del Perú.

“Estamos muy orgullosos de haber logrado la meta de producir 180,000 botellas en el 2023 de Black Whiskey. Proyectamos llenar 3,000 barricas de whiskey andino para el 2026. Don Michael nace con la misión de ofrecer el whiskey andino de origen peruano de la más alta calidad. Hoy tenemos presencia en 12 países como principales: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Taiwán, Suiza, Canadá, y en Perú; estamos en provincias como Pasco, Cajamarca, Cuzco y Pucallpa, así como, en las barras y restaurantes más reconocidos del país. Rafael, La Mar, Central y Maido son sólo un ejemplo para seguir conquistando paladares”, sostiene Daiana Milon Mayer, socia Fundadora, Master Blended Destilería Don Michael.

Destilería Don Michael propone la creación de una Denominación de Origen (D.O.) para el whiskey andino. Esta iniciativa busca respaldar aún más la posición del whiskey andino como el nuevo destilado bandera del Perú. Además, la destilería busca inspirar a nuevos emprendedores a explorar la elaboración de whiskey utilizando la rica variedad de maíces y granos andinos. Este desafío fortalecerá la industria y contribuirá al crecimiento de la reputación internacional del whiskey peruano.

Entre los reconocimientos obtenidos más destacados se encuentra el hecho de que Black Whiskey fue incluido en el Top 10 del ranking de los mejores whiskies del mundo en el 2021. En 2022 Black Whiskey ganó ¨Mejor Whiskey del Mundo¨ en Nueva York y salió en Forbes Magazine tres veces. Además, fue nombrado “Whiskey del Año” en el USA Spirits Ratings 2023 y, como último logro, obtuvo la codiciada medalla de oro (No. 9) en The Fifty Best en la categoría de Whiskeys del mundo 2024. Este último logro es especialmente significativo, ya que 14 países, incluido el Perú, fueron evaluados por jueces expertos en una cata a ciegas imparcial, lo que refleja el reconocimiento a nivel internacional de la calidad excepcional de Black Whiskey.

Ser reconocidos en la industria es un halago que nos llena de orgullo y nos motiva a dar siempre lo mejor de nosotros. Este último galardón fue otorgado por la afamada guía de vinos y licores Fifty Best, que realiza catas a ciegas imparciales y, en base a los resultados, comparte el ranking de los 50 mejores whiskies del mundo. El simple hecho de considerar a Black Whiskey en esta prestigiosa lista continúa poniendo en el mapa mundial al whiskey andino, y refuerza nuestra posición como uno de los mejores whiskies del mundo", comenta Daiana.

Destilería Don Michael ha logrado un éxito sin precedentes con Black Whiskey en el mundo de los destilados y está contribuyendo, a redefinir la industria del whiskey peruano. Con su visión de crear una Denominación de Origen y su enfoque en la calidad y la innovación, están abriendo nuevos horizontes para el whiskey andino y llevando el orgullo peruano a nivel internacional.