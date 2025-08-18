La reconocida bodega argentina llega con su portafolio en Perú de la mano de Kahan Licores, invitando a descubrir vinos que cuentan historias en cada sorbo, bajo la visión de la winemaker Agustina Hanna.
Ruca Malen, bodega pionera en la elaboración de vinos de alta gama, invita a los amantes del buen vino a vivir un viaje sensorial a través de las historias que inspiran cada una de sus etiquetas. Con presencia en Perú gracias a su socio estratégico Kahan Licores, la propuesta se presenta en capítulos que combinan tradición, innovación y diversidad.

Fundada en Agrelo, Luján de Cuyo, en 1988, Ruca Malen se ha consolidado como una bodega contemporánea que transmite la riqueza del terruño y la precisión de sus métodos de elaboración. Hoy, de la mano de la joven winemaker Agustina Hanna, la bodega propone un portafolio dividido en tres capítulos, cada uno con un estilo y un mensaje particular.

Capítulo Uno: la puerta de entrada

Pensado para quienes inician su propio viaje en el mundo del vino, este capítulo ofrece etiquetas sin crianza en barricas, que priorizan la intensidad frutal y la pureza varietal. “Son vinos en los que la fruta te busca”, explica Hanna, ideales para escribir las primeras páginas de una historia personal con el vino.

Capítulo Dos: diversidad y equilibrio

Aquí la propuesta celebra la versatilidad varietal y el balance entre técnica y autenticidad. A través de distintos terruños y técnicas precisas, nacen vinos con texturas vibrantes y energía renovada, diseñados para distintos gustos y momentos.

Capítulo Tres: maestría y complejidad

En esta etapa, la experiencia define el estilo. Cada botella refleja un trabajo detallado, con técnicas específicas que buscan resaltar lo mejor de cada variedad y región. El resultado son vinos de gran complejidad, con un misterio que invita a descubrirlos sorbo a sorbo.

“Los invito a descubrir cada etiqueta presente en Perú y crear sus propias historias a través de diferentes momentos de su vida. Desafía tus sentidos y explora vinos enérgicos, con nuevas expresiones, aromas y texturas”, señala Hanna.

Ruca Malen reafirma así su compromiso de ofrecer experiencias enológicas que trascienden la copa, conectando a los consumidores con la riqueza de la vitivinicultura argentina.

